Buon compleanno Instagram | come ha rivoluzionato la televisione in 15 anni
il quindicesimo anniversario di instagram e il suo impatto sulla televisione. Dal suo lancio nel 2010, Instagram ha rivoluzionato le modalità di comunicazione, intrattenimento e marketing a livello globale. Con l’evoluzione delle sue funzionalità, questa piattaforma si è affermata come uno strumento imprescindibile per i content creator, le aziende e anche per il mondo dello spettacolo. La sua presenza nel panorama televisivo, seppur ancora soggetta a restrizioni, rappresenta un esempio concreto di come i social media abbiano modificato le dinamiche di trasmissione e interazione con il pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Instagram compie 15 anni. L'evoluzione del social attraverso i suoi post memorabili - Non posso fare a meno di ripensare all'emozione della me dodicenne nell’aver ottenuto la benedizione (e il consenso) da parte di mia madre per creare un account Instagram. Si legge su vogue.it
