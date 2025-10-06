Buon compleanno al Dynamo Camp una grande festa per cinquemila
San Marcello Piteglio (Pistoia), 6 ottobre 2025 – Dynamo Camp celebra 19 anni di solidarietà con un weekend di apertura al pubblico. Quasi due decenni di sorrisi, speranza e inclusione. Dynamo Camp ha festeggiato il suo diciannovesimo anniversario aprendo le porte della struttura di Limestre per condividere con istituzioni, sostenitori e media i risultati di un progetto che ha trasformato la vita di oltre 85mila beneficiari. La giornata ha rappresentato un momento di bilancio e condivisione, durante il quale sono emerse testimonianze toccanti. “Non sono la stessa persona che è entrata”, ha confessato una volontaria, mentre una madre ha sintetizzato il desiderio di molti: “Vorrei un Dynamo World”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
