Bundu Giani e Tomasi | sfida anche a colpi di look
Firenze, 6 ottobre 2025 – Sul palco de La Nazione, i tre candidati alla presidenza della Regione Toscana hanno portato non solo le proprie idee, ma anche stili molto diversi. Antonella Bundu, per la lista di sinistra Toscana Rossa, ha scelto un look colorato e deciso: abito midi a fiori verde, giallo, fucsia e blu, tronchetti senape coordinati e una spilla con i colori della Palestina, segno distintivo del suo impegno politico e civile. Il governatore uscente Eugenio Giani, in corsa per la coalizione di centrosinistra, ha optato per un abito blu dal taglio classico, cravatta a pois gialla e blu e mocassini neri, fedele a uno stile istituzionale ma con un tocco di vivacità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bundu - giani
