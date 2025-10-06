Bundu | Abbattere le liste d’attesa Puntare sulle aree interne avanti con le rinnovabili
Firenze, 6 ottobre 2025 – Sanità, infrastrutture, lavoro. Tante le idee proposte al dibattito de La Nazione da Antonella Bundu, candidata alla presidenza della Regione Toscana per la lista Toscana Rossa. Riavvolgiamo il nastro dell’evento a Palazzo dei Congressi. Si parte dalla sanità. Ecco le parole della candidata Bundu: Sanità. "La sanità – sottolinea Bundu – è una parte importante del nostro programma. Le liste d’attesa possono essere abbattute in tre anni con le risorse ordinarie, andando a investire sul pubblico. Usando anche le assunzioni straordinarie, con medici in graduatoria ma interinali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bundu - abbattere
Pinù Chiari. . Perché mai gli italiani comprano casa con mutui a trent'anni, quando, secondo la candidata del #PD toscana Antonella Bundu, basterebbe occuparla? Che fenomeni siamo! Parole sue: “La bianchezza è un problema strutturale da abbattere”, e h Vai su Facebook
Bundu: “Abbattere le liste d’attesa. Puntare sulle aree interne, avanti con le rinnovabili” - Le proposte e le idee della candidata per Toscana Rossa al dibattito de La Nazione organizzato a Palazzo dei Congressi a Firenze ... Secondo lanazione.it
"Vogliamo abbattere le liste d'attesa in sanità" - FIRENZE: Lo ha detto Antonella Bundu (Toscana Rossa) intervenendo durante un confronto fra i candidati alla presidenza della Regione ... Si legge su toscanamedianews.it