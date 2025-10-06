Bundesliga | pari tra Dortmund e Lipsia il Bayern allunga a +4 in classifica

Dortmund (Germania) 6 ottobre 2025 - La sfida tra le due principali inseguitrici non dà esito e allora ne approfitta il Bayern Monaco. Dortmund e Lipsia pareggiano nello scontro diretto al Signal Iduna Park e questo permette ai bavaresi di allungare. Dieci vittorie in altrettante partite ufficiali per i ragazzi di Kompany e primo allungo a +4 in classifica prima della pausa. Kane sempre più leader della classifica marcatori con 11 reti in 6 turni di Bundesliga. Vittorie anche per Stoccarda, Leverkusen e Colonia, dietro invece si crea il primo gruppetto retrocessione. L'esito delle partite del weekend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

