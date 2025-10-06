Bundesliga | pari tra Dortmund e Lipsia il Bayern allunga a +4 in classifica
Dortmund (Germania) 6 ottobre 2025 - La sfida tra le due principali inseguitrici non dà esito e allora ne approfitta il Bayern Monaco. Dortmund e Lipsia pareggiano nello scontro diretto al Signal Iduna Park e questo permette ai bavaresi di allungare. Dieci vittorie in altrettante partite ufficiali per i ragazzi di Kompany e primo allungo a +4 in classifica prima della pausa. Kane sempre più leader della classifica marcatori con 11 reti in 6 turni di Bundesliga. Vittorie anche per Stoccarda, Leverkusen e Colonia, dietro invece si crea il primo gruppetto retrocessione. L'esito delle partite del weekend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: bundesliga - pari
Bundesliga, il Lipsia piega il St.Pauli e vola al quarto posto. Pari tra Kiel e Bochum Vai su Facebook
Finisce 3-3 al minuto 103 Una gara da Bundesliga Senza tatticismi eccessivi Molto aperta Con Thrilling finale e 2 gol nel recupero, entrambi con lunghe pause Var Pari giusto Il Toro ha da recriminare 3 punti buttati Gol subiti, tutti da palle perse sanguinose, ult - X Vai su X
Bundesliga: pari tra Dortmund e Lipsia, il Bayern allunga a +4 in classifica - Il Bayern Monaco conclude le gare del sabato e lo fa con l'ennesima vittoria: la decima in altrettante partite ufficiali. Lo riporta sport.quotidiano.net
Borussia Dortmund-RB Lipsia e i pronostici sulle partite della 6° giornata di Bundesliga - Analisi, guida tv, probabili formazioni, quote e scommesse 6° giornata Bundesliga. betitaliaweb.it scrive