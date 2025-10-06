Bulgaria auto rally piomba sul pubblico e uccide una persona | pilota era drogato

Tgcom24.mediaset.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il trentenne alla guida della Renault Clio è risultato positivo alle anfetamine. Sei feriti tra gli spettatori, una donna è grave. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

bulgaria auto rally piomba sul pubblico e uccide una persona pilota era drogato

© Tgcom24.mediaset.it - Bulgaria, auto rally piomba sul pubblico e uccide una persona: pilota era drogato

In questa notizia si parla di: bulgaria - auto

