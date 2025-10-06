Bulgaria alluvione a Elenite | sommersi hotel e abitazioni

Un'alluvione improvvisa ha colpito il villaggio turistico di Elenite, sulla costa del Mar Nero, in Bulgaria. In poche ore sono caduti fino a 250 mm di pioggia, causando lo straripamento di un fiume e sommergendo hotel, parcheggi e abitazioni. Tre persone hanno perso la vita, mentre sei donne - tra cui tre turiste polacche - sono state salvate. L'intervento dei soccorsi è stato complesso: in azione sommozzatori, mezzi anfibi e squadre speciali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

