Bulgaria alluvione a Elenite | sommersi hotel e abitazioni
Un'alluvione improvvisa ha colpito il villaggio turistico di Elenite, sulla costa del Mar Nero, in Bulgaria. In poche ore sono caduti fino a 250 mm di pioggia, causando lo straripamento di un fiume e sommergendo hotel, parcheggi e abitazioni. Tre persone hanno perso la vita, mentre sei donne - tra cui tre turiste polacche - sono state salvate. L'intervento dei soccorsi è stato complesso: in azione sommozzatori, mezzi anfibi e squadre speciali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: bulgaria - alluvione
#Alluvione drammatica in #Bulgaria (Video): #Situazione pesante sulla #Costa #Meridionale del #Mar #Nero - X Vai su X
Maltempo - inondazioni hanno interessato la parte meridionale della costa del Mar Nero tra cui la Bulgaria, dove sono segnalati diversi allagamenti. Almeno 2 le vittime accertate 3-4 ottobre 2025 Foto tratte dal web #maltempo #bulgaria #alluvione #flashflo Vai su Facebook
Bulgaria, morti e gravi danni per inondazioni sul Mar Nero - Il 3 ottobre almeno tre persone sono morte a causa delle alluvioni provocate da piogge torrenziali nella località turistica bulgara di Elenite, sul Mar Nero. Secondo tg24.sky.it
Alluvione in Bulgaria (Video): Situazione drammatica sulla Costa Meridionale del Mar Nero - La situazione meteorologica sulla costa meridionale del Mar Nero si è fatta estremamente critica nelle ultime ore. Lo riporta ilmeteo.it