Bulgaria alluvione a Elenite | sommersi hotel e abitazioni

Tgcom24.mediaset.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'alluvione improvvisa ha colpito il villaggio turistico di Elenite, sulla costa del Mar Nero, in Bulgaria. In poche ore sono caduti fino a 250 mm di pioggia, causando lo straripamento di un fiume e sommergendo hotel, parcheggi e abitazioni. Tre persone hanno perso la vita, mentre sei donne - tra cui tre turiste polacche - sono state salvate. L'intervento dei soccorsi è stato complesso: in azione sommozzatori, mezzi anfibi e squadre speciali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

bulgaria alluvione a elenite sommersi hotel e abitazioni

© Tgcom24.mediaset.it - Bulgaria, alluvione a Elenite: sommersi hotel e abitazioni

In questa notizia si parla di: bulgaria - alluvione

bulgaria alluvione elenite sommersiBulgaria, morti e gravi danni per inondazioni sul Mar Nero - Il 3 ottobre almeno tre persone sono morte a causa delle alluvioni provocate da piogge torrenziali nella località turistica bulgara di Elenite, sul Mar Nero. Secondo tg24.sky.it

Alluvione in Bulgaria (Video): Situazione drammatica sulla Costa Meridionale del Mar Nero - La situazione meteorologica sulla costa meridionale del Mar Nero si è fatta estremamente critica nelle ultime ore. Lo riporta ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Bulgaria Alluvione Elenite Sommersi