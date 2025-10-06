nuovo trailer italiano di bugonia: il film di yorgos lanthimos in concorso a venezia 82. Il cinema internazionale si prepara a una nuova produzione firmata da Yorgos Lanthimos, regista noto per il suo stile unico e innovativo. Presentato al Festival di Venezia 82, Bugonia segna la collaborazione con Emma Stone, protagonista del film. La pellicola, distribuita nelle sale italiane da Universal Pictures, ha già suscitato grande interesse grazie alla sua trama intrigante e alle atmosfere disturbanti. trama e tematiche principali di bugonia. una narrazione avvincente incentrata su complotti e emozioni profonde. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Bugonia: scopri il trailer del film di Yorgos Lanthimos