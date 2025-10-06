Bugonia | scopri il trailer del film di Yorgos Lanthimos
nuovo trailer italiano di bugonia: il film di yorgos lanthimos in concorso a venezia 82. Il cinema internazionale si prepara a una nuova produzione firmata da Yorgos Lanthimos, regista noto per il suo stile unico e innovativo. Presentato al Festival di Venezia 82, Bugonia segna la collaborazione con Emma Stone, protagonista del film. La pellicola, distribuita nelle sale italiane da Universal Pictures, ha già suscitato grande interesse grazie alla sua trama intrigante e alle atmosfere disturbanti. trama e tematiche principali di bugonia. una narrazione avvincente incentrata su complotti e emozioni profonde. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: bugonia - scopri
Bugonia di yorgos lanthimos al venezia 82: scopri il capolavoro
Bugonia trailer: scopri il mondo affascinante del film
Bugonia: scopri il trailer ufficiale del film
Nuovo concorso GRATIS di Universal Pictures. Scopri subito se hai vinto una coppia di biglietti cinema per vedere un film tra Him, Black Phone 2 o Bugonia. Vai su Facebook
Bugonia, il nuovo trailer del film [HD] - Un film con Jesse Plemons, Emma Stone, Alicia Silverstone, Stavros Halkias, Parvinder Shergill. Si legge su mymovies.it
Bugonia: un nuovo trailer italiano ufficiale del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone - Tra poco più di due settimane arriva al cinema il nuovo film del greco Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone. Secondo comingsoon.it