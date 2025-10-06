Bugonia | il nuovo trailer italiano del film di Yorgos Lanthimos

Ecco il nuovo trailer italiano di Bugonia, il film che Yorgos Lanthimos ha presentato al Concorso di Venezia 82 e che sigla la sua nuova fortunata collaborazione con Emma Stone. La trama di Bugonia. Due giovani ossessionati dalle teorie del complotto rapiscono l’influente CEO di una grande azienda, convinti che sia un’aliena decisa a distruggere il pianeta Terra. Nella nostra recensione, scriviamo di Bugonia: “Le tinte da thriller cospirazionale, già parzialmente esplorate nel secondo segmento di Kinds of Kindness, diventano in Bugonia spunto di indagine emotiva: dietro a ogni complotto intravisto, a ogni manipolazione effettuata, si nasconde in realtà un’enorme sofferenza, almeno da parte di chi inizialmente avremmo solo disprezzato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it