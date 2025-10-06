Universal Pictures ha diffuso in rete il nuovo trailer di Bugonia, l’atteso nuovo film di Yorgos Lanthimos, con protagonista Emma Stone. Dopo la presentazione avvenuta in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove il film ha ottenuto il plauso della critica, ma ne è uscito senza premi principali, Bugonia si appresta ad esordire nelle sale italiane a partire dal 23 ottobre 2025. Per l’occasione, è stato diffuso un nuovo trailer. Guardate qui il nuovo trailer di Bugonia La trama del film Bugonia. La trama di Bugonia racconta la storia di due giovani ossessionati dalle teorie complottistiche. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Bugonia | Emma Stone è un’aliena? Ecco il nuovo trailer del film