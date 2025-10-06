Bugonia | Emma Stone è un’aliena? Ecco il nuovo trailer del film
Universal Pictures ha diffuso in rete il nuovo trailer di Bugonia, l’atteso nuovo film di Yorgos Lanthimos, con protagonista Emma Stone. Dopo la presentazione avvenuta in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove il film ha ottenuto il plauso della critica, ma ne è uscito senza premi principali, Bugonia si appresta ad esordire nelle sale italiane a partire dal 23 ottobre 2025. Per l’occasione, è stato diffuso un nuovo trailer. Guardate qui il nuovo trailer di Bugonia La trama del film Bugonia. La trama di Bugonia racconta la storia di due giovani ossessionati dalle teorie complottistiche. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: bugonia - emma
Emma Stone completamente rasata per “Bugonia”: «Ma ho pianto»
Emma Stone si raschia i capelli per il thriller sci-fi Bugonia di Yorgos Lanthimos
”Lo dico apertamente: credo negli alieni. Sarebbe profondamente narcisistico pensare che siamo soli in questo immenso universo”. Emma Stone ha stupito tutti alla Mostra del Cinema di Venezia, dove presenta “Bugonia”, di nuovo diretta da Yorgos Lanthimos
Focus Features. . BUGONIA. Un film di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone e Jesse Plemons. Dal 23 ottobre al cinema. #BugoniaIlFilm Vai su Facebook
Il nuovo poster di “Bugonia” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Jesse Plemons. Nelle sale italiane dal 23 ottobre. - X Vai su X
Bugonia: un nuovo trailer italiano ufficiale del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone - Tra poco più di due settimane arriva al cinema il nuovo film del greco Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone. Lo riporta comingsoon.it
Bugonia: il nuovo trailer italiano del film di Yorgos Lanthimos - Ecco il nuovo trailer italiano di Bugonia, il film che Yorgos Lanthimos che sigla la sua nuova fortunata collaborazione con Emma Stone. Riporta cinefilos.it