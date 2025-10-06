Buffon torna a parlare di Calciopoli

Gbt-magazine.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, oggi Capo Delegazione della stessa, è tornato a parlare alle porte della sosta nazionali in cui  l’Italia di Gattuso affronterà Estonia e Israele. Due match importantissimi e da non fallire in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Buffon sugli Scudetti alla Juventus. L’ex portiere della Juventus è voluto tornare anche sulla vicenda  Calciopoli  che sconvolse il calcio italiano nel 2006, quando vestiva la maglia bianconera. Così l’ex numero uno della Nazionale: “ Con la Juve ho vinto 13 scudetti, non 11. Bisogna considerare anche quelli vinti sul campo e revocati in seguito a decisioni giudiziarie. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

buffon torna a parlare di calciopoli

© Gbt-magazine.com - Buffon torna a parlare di Calciopoli

In questa notizia si parla di: buffon - torna

Torna la ’Partita del cuore’. Big in campo per solidarietà. Buffon e Ruggeri dicono ’sì’

Alena Seredova torna a parlare del divorzio da Buffon: “Tutto si supera”

Alena Seredova torna a pungere Ilaria D’Amico e Gigi Buffon: la frecciatina velenosa

Gianluigi Buffon si tiene stretti anche gli scudetti revocati per Calciopoli - Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della nazionale italiana, è tornato a parlare di Calciopoli a Frabosa Sottana, in Piemonte, dove ha ricevuto il premio Castagna d’Oro ... Scrive msn.com

buffon torna parlare calciopoliPagina 2 | Buffon, la fermezza su Calciopoli e le ragioni dell’addio: “Quando li vedevo provavo disagio” - Gianluigi Buffon, leggenda del calcio italiano e oggi capo delegazione della Nazionale, è stato protagonista ieri a Frabosa Sottana, in Piemonte, dove ha ricevuto il premio Castagna d’Oro. Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Buffon Torna Parlare Calciopoli