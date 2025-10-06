Buffon non ha dubbi | Gli Scudetti sono 13 e non 11 perché ci sono anche quelli vinti sul campo con la Juve e poi revocati

Buffon non ha dubbi e mette in chiaro «Gli Scudetti sono 13 e non 11, perché ci sono anche quelli vinti sul campo con la Juventus». Le parole Gianluigi Buffon, icona intramontabile della Juventus e della Nazionale, continua a far sentire la sua voce anche dopo l’addio al campo. A Frabosa Sottana, dove ha ricevuto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

