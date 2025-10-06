Buffon | Ilaria componente fondamentale della mia felicità Diventare padre…

L'ex portiere della Juventus e della Nazionali ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata e del suo passato. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Buffon: “Ilaria componente fondamentale della mia felicità. Diventare padre…”

In questa notizia si parla di: buffon - ilaria

Alena Seredova è ancora furiosa con Ilaria D’Amico: ecco la frase al veleno contro la moglie di Buffon

“Io e Ilaria d’Amico insieme…”. Alena Seredova, cosa svela sulla moglie del suo ex, Gigi Buffon

Alena Seredova: “Dopo Buffon mia madre mi diceva ‘non ti vorrà più nessuno’. Ilaria D’Amico? Con lei neanche un caffè”

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico al concerto di Zucchero, lui all’Arena di Verona per la prima volta Vai su Facebook

Buffon sugli Scudetti: "Ne ho vinti tra gli 11 e i 13 a seconda delle interpretazioni" - Il campione del mondo e ora capo delegazione azzurro Gigi Buffon ha ricevuto ieri la Castagna d’Oro a Frabosa Sottana e parlato a lungo della sua. Scrive tuttomercatoweb.com

Buffon: “Ilaria componente fondamentale della mia felicità. Diventare padre…” - L'ex portiere della Juventus e della Nazionali ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata e del suo passato ... Come scrive golssip.it