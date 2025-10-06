Bucciantini analizza | L’Inter di Chivu è bella e forte ma niente paragoni col passato! Non c’è bisogno di parlare di Inzaghi
Inter News 24 Il noto giornalista Marco Bucciantini ha voluto dire la sua in merito al confronto tra l’Inter di Cristian Chivu e quella di Simone Inzaghi. Marco Bucciantini ha discusso il confronto tra l’ Inter attuale, guidata da Cristian Chivu, e quella dell’ex allenatore Simone Inzaghi, che alla fine della scorsa stagione ha deciso di lasciare Milano per accettare l’offerta dell’ Al-Hilal. Bucciantini ha sottolineato che il paragone tra le due squadre non è del tutto appropriato, considerando che Chivu ha preso in mano il gruppo in un momento di transizione, dopo un finale difficile della passata stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
