Bucciantini analizza | L’Inter di Chivu è bella e forte ma niente paragoni col passato! Non c’è bisogno di parlare di Inzaghi

Marco Bucciantini ha discusso il confronto tra l' Inter attuale, guidata da Cristian Chivu, e quella dell'ex allenatore Simone Inzaghi, che alla fine della scorsa stagione ha deciso di lasciare Milano per accettare l'offerta dell' Al-Hilal. Bucciantini ha sottolineato che il paragone tra le due squadre non è del tutto appropriato, considerando che Chivu ha preso in mano il gruppo in un momento di transizione, dopo un finale difficile della passata stagione.

