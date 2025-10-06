Bruno Felicetti e il numero chiuso per gli sciatori | Bisogna avere il senso del limite
Madonna di Camiglio è la prima località italiana a stabilire un «numero chiuso sulle piste». In alcuni giorni dell'anno sovraffollati non potranno esserci più di 15mila sciatori. Ma perché siamo arrivati a questo punto? Ecco cosa ci ha detto il Direttore delle Funivie del comprensorio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: bruno - felicetti
Bruno Felicetti e il numero chiuso per gli sciatori: «Bisogna avere il senso del limite» - Madonna di Camiglio è la prima località italiana a stabilire un «numero chiuso sulle piste». Scrive vanityfair.it
Piste da sci a numero chiuso, le località interessate dalle nuove regole - Madonna di Campiglio introduce il numero chiuso sulle piste da sci per Capodanno e Carnevale, con prenotazione anticipata e skipass scontati. Riporta trend-online.com