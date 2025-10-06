Bruno Bassano | Salviamo gli stambecchi E no alle vette luna park

Con una laurea in veterinaria pensava di curare i gattini in studio. Invece ha trascorso 40 anni in un laboratorio di ghiacciai, foreste di larice e abete rosso. A salvare gli stambecchi. A sfidare il cambiamento climatico e il luna park del turismo di massa. Bruno Bassano, ricercatore e direttore del Parco Naturale del Gran Paradiso per un tempo sufficiente a verificare che il pianeta si trova in uno stato di inquietudine, dal primo settembre è in pensione. Nessun rimpianto, solo ricordi luminosi di quelle cime incastrate fra il Piemonte e la Valle d’Aosta. Il più abbagliante, dottore? "L’emozione ogni volta che si restituisce un animale al suo ambiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

