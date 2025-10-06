Brunch di Natale senza limiti | qual è l’hotel che lo propone e quanto costa

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno di Natale non avete alcuna intenzione di trascorrere ore e ore ai fornelli? Ecco qual è l'hotel che offre un gustoso brunch illimitato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brunch - natale

brunch natale senza limitiBrunch di Natale senza limiti: qual è l’hotel che lo propone (e quanto costa) - Nel giorno di Natale non avete alcuna intenzione di trascorrere ore e ore ai fornelli? Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Brunch Natale Senza Limiti