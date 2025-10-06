La splendida modella Brooks Nader parla per la prima volta delle voci di un triangolo amoroso con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: la sua versione dei fatti. Ha lasciato che tutti parlassero di lei e del presunto triangolo in corso con i due tennisti più forti del momento, vale a dire Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Dopodiché, si è accomodata nello studio di “Watch what happens live with Andy Cohen” e ha vuotato il sacco una volta per tutte. (Instagram) – Ilveggente.it Brooks Nader, modella e personaggio noto della tv, ha finalmente parlato delle voci che l’hanno riguardata da vicino e che sono iniziate a circolare durante gli US Open. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Brooks Nader e il triangolo con Sinner e Alcaraz: la modella rompe il silenzio