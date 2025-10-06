Bronzi di San Casciano apre al pubblico laboratorio di restauro
Una opportunità rara per scoprire cosa accade prima che un reperto venga esposto in mostra. A promuovere le aperture straordinarie del laboratorio di restauro archeologico di Grosseto è la Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio delle province di Siena, Grosseto e Arezzo, che offre ai visitatori uno sguardo diretto sul lavoro che restituisce vita a ceramiche, bronzi, affreschi, mosaici e materiali provenienti dal mare e dal territorio. Ogni anno questo centro grossetano, altamente specializzato, accoglie preziosi reperti, e li affida alle mani esperte di chi ne cura la conservazione con tecniche avanzate e competenze multidisciplinari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: bronzi - casciano
Bronzi di San Casciano, a Grosseto visibile al pubblico il laboratorio di restauro @MiC_Italia - X Vai su X
I nostri bronzi ci aspettano Visita speciale al Palazzo del Quirinale I posti sono limitati, chiamate per prenotare il vostro posto! Comune di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti Il Santuario Ritrovato - San Casciano dei Bagni Vai su Facebook
Bronzi di San Casciano, a Grosseto apre al pubblico il laboratorio di restauro - A partire da ottobre, gli appassionati di archeologia e curiosi di ogni età avranno la rara possibilità di entrare nel cuore pulsante della conservazione del patrimonio culturale italiano. adnkronos.com scrive
Dietro le quinte dell’archeologia: restauro in diretta per i Bronzi di San Casciano dei Bagni - Il laboratorio di Grosseto apre le porte ai visitatori per due fine settimana: si potranno ammirare i reperti dal santuario ritrovato ... Lo riporta intoscana.it