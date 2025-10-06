Bronzi di San Casciano apre al pubblico laboratorio di restauro

Una opportunità rara per scoprire cosa accade prima che un reperto venga esposto in mostra. A promuovere le aperture straordinarie del laboratorio di restauro archeologico di Grosseto è la Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio delle province di Siena, Grosseto e Arezzo, che offre ai visitatori uno sguardo diretto sul lavoro che restituisce vita a ceramiche, bronzi, affreschi, mosaici e materiali provenienti dal mare e dal territorio. Ogni anno questo centro grossetano, altamente specializzato, accoglie preziosi reperti, e li affida alle mani esperte di chi ne cura la conservazione con tecniche avanzate e competenze multidisciplinari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

