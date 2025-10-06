Brolin | Vendo aspirapolveri e sono felice di Parma mi mancano le partite a ping-pong con Zola

L’ex calciatore del Parma e della Nazionale svedese Tomas Brolin ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della sua nuova vita da imprenditore e dei ricordi più belli nel calcio. L’intervista a Tomas Brolin. Che cosa è stato il calcio per lei? « Un divertimento quando ero un bambino e un lavoro quando sono diventato un po’ più grande. Sicuramente un’avventura indimenticabile, perché ho vinto tanto: con il Parma una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea, una Coppa Uefa. Con la Svezia sono arrivato terzo al Mondiale nel 1994. E in quell’anno mi piazzai al quarto posto nella classifica del Pallone d’Oro, dietro a Stoichkov, Roberto Baggio e Paolo Maldini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Brolin: «Vendo aspirapolveri e sono felice, di Parma mi mancano le partite a ping-pong con Zola»

