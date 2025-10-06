brividi napoli rimediano anguissa e hojlund

Troppo brutto per essere vero il Napoli del primo tempo, quello della ripresa è in perfetto stile Conte, ricaccia indietro lo spavaldo Genoa infrangendo la sua barriera solida e resta primo. Lo guida De Bruyne, ieri un problema, oggi indispensabile: al belga era stato concesso di tirare il fiato ma solo con lui la musica è cambiata dopo l'intervallo. Ferma, molle la squadra al fischio d'inizio, una frazione iniziale all'interno della quale la sua produzione offensiva è prossima allo zero: tiene palla ma non la fa girare con la necessaria velocità. Pesano, e non poco le fatiche infrasettimanali, condizionando la lucidità degli uomini chiavi del centrocampo: Lobotka è prevedibile, per lui pure un contrattempo muscolare che lo costringe a lasciare il campo già nel primo tempo (continuano a piovere infortuni, si arrende anche Politano nella ripresa, per lui niente Nazionale, convocato al suo posto Spinazzola), Anguissa sbaglia tanto e la buona volontà di McTominay non basta a garantire spessore al reparto centrale, nemmeno il cambio modulo esalta lo scozzese perché Conte prova a dargli via libera sul centro sinistra facendo riposare De Bruyne, per il quale già da tempo era stato programmato un turno di stop. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

