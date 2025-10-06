Briga torna con ‘Sentimenti club tour’ | La musica è diventata una grandissima giungla Io sono un autore e traduco i miei pensieri in canzoni A Sanremo porterei un brano d’amore Sogno i palazzetti
Briga è pronto a celebrare oltre dieci anni di successi con un nuovo tour. Dai suoi esordi nel 2010 con l’album autoprodotto “ Anamnesi ” alla partecipazione ad Amici 14 (edizione vinta da I The Kolors ) dove arrivò in finale. Il cantautore, che spazia tra diversi generi, ha ottenuto con i singoli “ Sei di Mattina ” e “ Nel Male e Nel Bere ” un disco d’oro, e un disco di platino con l’album uscito nel 2015 dal titolo “ Never Again ”, festeggiato a maggio con l’evento “Never Again – 10 Years anniversary Tour”. Noi di SuperguidaTV abbiamo intervistato Briga (nome d’arte di Mattia Bellegrandi) e gli abbiamo chiesto come si svolgerà ‘ Sentimenti club tour ‘, quali brani ha più a cuore e quali sono i progetti futuri o i cantanti con cui vorrebbe collaborare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: briga - torna
BRIGA torna sul palco con SENTIMENTI CLUB TOUR, uno spettacolo che vedrà alternarsi rock, rap ed acustico. Una serata piena di emozioni con special guests: Eddie Brock, LDA, Lucariello. Acquista il tuo biglietto ad un prezzo scontato Vai su Facebook
Che bello tornare in Sicilia e vedervi in così tanti ieri sera ! Grazie per la meravigliosa serata che mi avete regalato ! Ci vediamo l’11 Ottobre a Napoli per la prima data del tour autunnale ? ? Biglietti qui : https://ticketone.it/artist/briga/ - X Vai su X