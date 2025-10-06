Briga è pronto a celebrare oltre dieci anni di successi con un nuovo tour. Dai suoi esordi nel 2010 con l’album autoprodotto “ Anamnesi ” alla partecipazione ad Amici 14 (edizione vinta da I The Kolors ) dove arrivò in finale. Il cantautore, che spazia tra diversi generi, ha ottenuto con i singoli “ Sei di Mattina ” e “ Nel Male e Nel Bere ” un disco d’oro, e un disco di platino con l’album uscito nel 2015 dal titolo “ Never Again ”, festeggiato a maggio con l’evento “Never Again – 10 Years anniversary Tour”. Noi di SuperguidaTV abbiamo intervistato Briga (nome d’arte di Mattia Bellegrandi) e gli abbiamo chiesto come si svolgerà ‘ Sentimenti club tour ‘, quali brani ha più a cuore e quali sono i progetti futuri o i cantanti con cui vorrebbe collaborare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Briga torna con ‘Sentimenti club tour’: “La musica è diventata una grandissima giungla. Io sono un autore e traduco i miei pensieri in canzoni. A Sanremo porterei un brano d’amore. Sogno i palazzetti”