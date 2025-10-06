La 59enne e la vittima avrebbero esploso per prime una serie di colpi di arma da fuoco contro alcuni dei presenti, tra i quali c'era chi poi ha ferito mortalmente la 44enne. I militari hanno analizzato il contenuto di alcuni smartphone, accertando la partecipazione del 16enne alla sparatoria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Brescia, sparatoria nel campo nomadi: fermati madre e figlio della donna uccisa per tentato omicidio