Brescia sparatoria nel campo nomadi | fermati madre e figlio della donna uccisa per tentato omicidio
La 59enne e la vittima avrebbero esploso per prime una serie di colpi di arma da fuoco contro alcuni dei presenti, tra i quali c'era chi poi ha ferito mortalmente la 44enne. I militari hanno analizzato il contenuto di alcuni smartphone, accertando la partecipazione del 16enne alla sparatoria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Sparatoria nel campo nomadi a Brescia, la svolta: fermati madre e figlio della donna uccisa
Omicidio Dolores Dori, il video choc 24 ore prima della sparatoria Il marito appare sui social con una pistola in mano e minaccia: “Ridatemi mia figlia…”. Poche ore dopo, la 43enne viene uccisa da tre colpi. Vai su Facebook
FLASH: Sparatoria nel campo nomadi a Brescia, la svolta: fermati madre e figlio della donna uccisa - La donna è stata uccisa il 2 ottobre all’interno del campo nomadi di Lonato del Garda, nel Bresciano. Da affaritaliani.it
Spari al campo nomadi: madre, figlia e nipote in una faida mortale - Sparatoria a Lonato: Dolores Dori muore colpita da tre proiettili. Riporta blogsicilia.it