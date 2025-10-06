Brescia sparatoria nel campo nomadi | fermati madre e figlio della donna uccisa per tentato omicidio

La 59enne e la vittima avrebbero esploso per prime una serie di colpi di arma da fuoco contro alcuni dei presenti, tra i quali c'era chi poi ha ferito mortalmente la 44enne. I militari hanno analizzato il contenuto di alcuni smartphone, accertando la partecipazione del 16enne alla sparatoria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Brescia, sparatoria nel campo nomadi: fermati madre e figlio della donna uccisa per tentato omicidio

Sparatoria nel campo nomadi a Brescia, la svolta: fermati madre e figlio della donna uccisa

FLASH: Sparatoria nel campo nomadi a Brescia, la svolta: fermati madre e figlio della donna uccisa - La donna è stata uccisa il 2 ottobre all’interno del campo nomadi di Lonato del Garda, nel Bresciano. Da affaritaliani.it

Spari al campo nomadi: madre, figlia e nipote in una faida mortale - Sparatoria a Lonato: Dolores Dori muore colpita da tre proiettili. Riporta blogsicilia.it

