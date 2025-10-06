Brescia fa squadra contro l' evasione | nasce il piano per la legalità fiscale

Bresciatoday.it | 6 ott 2025

Una strategia condivisa per rafforzare il contrasto all'evasione fiscale e promuovere maggiore equità sociale. È l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Brescia, dall'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale e dal Comando provinciale della Guardia di Finanza. Il patto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

