Bremer e Thuram diventano un caso | allarme Juventus
Gestione complicata in casa Juve: attenzione puntata su Thuram e Bremer, pedine chiave della rosa bianconera Nella serata di ieri è andato in scena un match fondamentale tra Juventus e Milan a San Siro, con calcio d’inizio fissato per le 20:45. Una partita che valeva chiaramente molto più dei tre punti in palio, anche per il significato simbolico del ritorno di Massimiliano Allegri a Torino da avversario, dopo ben 12 anni. Una sfida di cartello, che ha visto ancora una volta lo Stadium gremito in ogni ordine di posto: è il quinto sold out stagionale per la Juventus dopo quelli contro Parma, Inter, Borussia Dortmund e Atalanta, tutte gare giocate in casa. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: bremer - thuram
Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, come stanno Thuram, Conceicao e Bremer in vista del Villarreal
Ultimissime Juve LIVE: gli aggiornamenti sulle condizioni di Thuram e Bremer, novità sul futuro di Tudor
Fattore Bremer, arma in più contro Lautaro e Thuram. Quando il brasiliano gioca, la Juve...
#Juventus, #PedroFelipe convocato per #JuveMilan #Bremer #Thuram Vai su Facebook
Torna #Thuram, ancora out #Bremer e #Miretti. Prima convocazione per #PedroFelipe (come annunciato dallo stesso calciatore ieri). - X Vai su X
Juventus-Milan, svolta per Bremer e Thuram: le ultime dall’allenamento - Fiato sospeso in casa bianconera verso il Milan. Si legge su fantamaster.it
Ansia infortuni per la Juve prima del Milan: Bremer a rischio, Thuram in miglioramento. Vlahovic favorito in attacco - Vlahovic favorito in attacco Secondo Corsport a poche ore dalla sfida di alta classifica contro il Milan, ... Lo riporta tuttojuve.com