Inter News 24 Braida analizza la Serie A: «Il Milan ha finalmente un’identità, Gasperini ha fatto un grande lavoro con l’Atalanta». Ariedo Braida, ex dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Stile Tv, escludendo la Juventus dalla lotta per lo scudetto in questa stagione. Secondo Braida, le squadre che si contenderanno il titolo saranno Napoli, Inter, Milan e Roma, ma sottolinea che il vincitore dipenderà da molti fattori, e ogni partita avrà la sua storia. «C’è da attendere almeno il girone di andata», ha aggiunto Braida, lasciando aperto il discorso sulla lotta per il titolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Braida esclude la Juventus dalla lotta scudetto: «Ecco chi sono le vere contendenti oltre all’Inter…»