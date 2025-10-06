Boxe Under 15 trionfo per il giovane pugile Gabriele Maniglia ai campionati regionali
GALLIPOLI – Importante successo per il team sportivo della Fight Club di Gallipoli: il giovane pugile Gabriele Maniglia, categoria Under 15 (37-40 chilogrammi), si è laureato campione regionale ai recenti campionati regionali di pugilato, nella sua categoria Under 15, confermandosi una delle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: boxe - under
Pugni amaranto, venerdì 18 luglio la grande boxe ai bagni Lido: sul ring Gassani e Weslati
Rocco La Cognata, “ addio campione. eri un esempio per tutti”. Il fuoriclasse della Thai Boxe morto in moto
La boxe, la fama, poi l’emorragia cerebrale. La rinascita di Daniele Scardina: “Mi ha salvato la mano di Dio”
FASE REGIONALE CAMPIONATI ITALIANI UNDER 15 BOXE PIOVESE Sabato 04 Inizio match ore 18:00 Domenica 05 Inizio match ore 17:00 Palajunior “Borgo Rossi” Via Bernardo da Piove (PD) In concomitanza alle Fasi Regiona Vai su Facebook
Judo Treviso, Petra Vigna è campionessa italiana Under 15. La società: «Trionfo meritatissimo, è una vittoria per tutta la squadra» - Tante le medaglie conquistate in questi ultimi anni dagli atleti del Judo Treviso, ma il titolo italiano mancava da circa un decina di anni. Secondo ilgazzettino.it