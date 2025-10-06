Boxe Under 15 trionfo per il giovane pugile Gabriele Maniglia ai campionati regionali

Lecceprima.it | 6 ott 2025

GALLIPOLI – Importante successo per il team sportivo della Fight Club di Gallipoli: il giovane pugile Gabriele Maniglia, categoria Under 15 (37-40 chilogrammi), si è laureato campione regionale ai recenti campionati regionali di pugilato, nella sua categoria Under 15, confermandosi una delle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

