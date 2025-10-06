Boxe TAF 11 | Dario Morello per il titolo UE Prevendita da record
Nella serata di sabato 8 novembre The Art of Fighting torna a casa, all’ Allianz Cloud di Milano. Ben otto match di boxe professionistica e ben quattro titoli in palio, senza esclusione di colpi, promettono una serata densa di emozioni forti. L’attesa è tanta e la prevendita è da record. Le curve est e ovest, le tribune nord e sud e il parterre sono già sold out, resta aperta la vendita del secondo anello. Un gran tutto esaurito, insomma, a Milano. Un precedente storico: non c’era mai stata una partecipazione di pubblico simile a diverse settimane di distanza dall’evento. IL FOUNDER TAF EDOARDO GERMANI: “ABBIAMO VINTO L’ASTA DELL’INCONTRO DI DARIO MORELLO PER TITOLO EBU SILVER”. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
? il volto del pugilato italiano e Dario Morello insieme Dico la verità: ogni volta che ci becchiamo sono felice perché abbiamo fatto tutto negli stessi anni e siamo riusciti a realizzare un sogno: vivere con la nostra passione. Forza Dario Spartan Morello , adess Vai su Facebook
Dario Morello mette ko i luoghi comuni sulla boxe: “Troppo attaccata alla tradizione, ci sono evidenze scientifiche e studi nuovi. Usiamoli” - Dario Morello, il personaggio più mediatico della boxe italiana per la capacità di fare numeri sui social anche al di fuori dell’argomento sportivo, è un ottimo pugile. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Taf, la startup della nuova boxe italiana riparte da Milano - La boxe all’americana, con incontri di alto livello, ma anche momenti di show e di puro intrattenimento, con intermezzi musicali e ballati, torna a Milano. Si legge su ilsole24ore.com