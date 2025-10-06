Boxe TAF 11 | Dario Morello per il titolo UE Prevendita da record

Nella serata di sabato 8 novembre The Art of Fighting torna a casa, all’ Allianz Cloud di Milano. Ben otto match di boxe professionistica e ben quattro titoli in palio, senza esclusione di colpi, promettono una serata densa di emozioni forti. L’attesa è tanta e la prevendita è da record. Le curve est e ovest, le tribune nord e sud e il parterre sono già sold out, resta aperta la vendita del secondo anello. Un gran tutto esaurito, insomma, a Milano. Un precedente storico: non c’era mai stata una partecipazione di pubblico simile a diverse settimane di distanza dall’evento. IL FOUNDER TAF EDOARDO GERMANI: “ABBIAMO VINTO L’ASTA DELL’INCONTRO DI DARIO MORELLO PER TITOLO EBU SILVER”. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

