Bovisio la petizione green del Pd | No al cemento al parco Gramsci

Una petizione contro la cementificazione del parco di via Gramsci. Il caso è scoppiato con la revisione del Piano di governo del territorio: la Giunta avrebbe infatti proposto di rendere edificabile il parco di proprietà comunale. "Una scelta fuori dal tempo – sbotta Mauro Fera, consigliere comunale del Pd – Mentre in tutto il mondo si favorisce il verde urbano per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e per migliorare la qualità della vita, a Bovisio il centrodestra pensa invece di consumare suolo e sacrificare uno dei pochi polmoni verdi rimasti. Noi siamo per la difesa e la valorizzazione delle aree verdi e ci impegneremo affinché questa proposta venga ritirata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

