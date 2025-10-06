Boss in incognito | tutto quello che c’è da sapere sulla quarta puntata
Boss in incognito: anticipazioni, quante puntate e streaming. Questa sera, lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Boss in incognito, il programma tv che quest’anno vede alla conduzione Elettra Lamborghini. Sarà lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Nel corso delle puntate, ciascuna dedicata a realtà aziendali italiane d’eccellenza, i boss non saranno gli unici ad andare in incognito e a camuffarsi, assumendo una nuova identità. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: boss - incognito
BOSS IN INCOGNITO: ELETTRA LAMBORGHINI SI SDOPPIA NEL DOCUREALITY DI RAI2
Boss in Incognito, Elettra Lamborghini pronta al debutto come conduttrice: ''Accetto le critiche''
Boss in incognito 2025-2026 con Elettra Lamborghini e ospiti misteriosi
Rai2. . Emozioni, risate e sorprese... sotto copertura Tutte le clip e le puntate di #BossInIncognito sono disponibili su RaiPlay bit.ly/3JY47wp Vai su Facebook
“Boss in incognito” su Rai 2 ottiene il 5,4% di share e 843 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Boss in incognito: tutto quello che c’è da sapere sulla quarta puntata - Boss in incognito: anticipazioni, quante puntate e streaming della puntata in onda stasera, lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 21,20 ... tpi.it scrive
"Boss in Incognito", la Carioca di Settimo in tv nel programma di Elettra Lamborghini per scoprire tutto dei suoi dipendenti - A gennaio dello scorso anno Enrico Maccario, l'amministratore delegato di Zoom Torino, si era reso irriconoscibile ai suoi stessi famigliari per scopr ... Scrive torinotoday.it