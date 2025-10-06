Borsa svizzera in lieve flessione | tra slancio asiatico e incertezze statunitensi

Borsa svizzera: apertura incerta tra slancio asiatico, attese sui tassi USA e ombre da Washington. La nuova settimana si apre con una leggera flessione per la Borsa svizzera. Alle 09.02 di lunedì, l’indice SMI (Swiss Market Index) segna 12’498,73 punti, in calo dello 0,07% rispetto alla chiusura di venerdì. Un avvio prudente, che riflette l’andamento contrastato dei mercati globali e le tensioni latenti sul fronte macroeconomico. Rimbalzi asiatici e segnali da Wall Street. Il mercato elvetico prende atto della chiusura mista di Wall Street: il Dow Jones ha guadagnato lo 0,51% (46’758,28 punti), mentre il Nasdaq ha registrato un +0,28% (22’780,51 punti). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

