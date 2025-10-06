Borsa svizzera in lieve flessione | tra slancio asiatico e incertezze statunitensi
Borsa svizzera: apertura incerta tra slancio asiatico, attese sui tassi USA e ombre da Washington. La nuova settimana si apre con una leggera flessione per la Borsa svizzera. Alle 09.02 di lunedì, l’indice SMI (Swiss Market Index) segna 12’498,73 punti, in calo dello 0,07% rispetto alla chiusura di venerdì. Un avvio prudente, che riflette l’andamento contrastato dei mercati globali e le tensioni latenti sul fronte macroeconomico. Rimbalzi asiatici e segnali da Wall Street. Il mercato elvetico prende atto della chiusura mista di Wall Street: il Dow Jones ha guadagnato lo 0,51% (46’758,28 punti), mentre il Nasdaq ha registrato un +0,28% (22’780,51 punti). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: borsa - svizzera
Incubo economico per i dazi al 39%: la borsa crolla e anche il franco va ko, Svizzera nel caos
Borsa svizzera: chiude in ribasso, SMI -0,19% - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Lo riporta laregione.ch