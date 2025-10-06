Borges filosofico Così lo scrittore è diventato il pensatore di riferimento del nostro tempo algoritmico

Ilfoglio.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accade col tempo che la natura di una figura cambi in base alle necessità che ha il mondo in quel momento. Isaac Newton, ad esempio, che giocava con l’occulto, era ossessionato dal. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

borges filosofico cos236 lo scrittore 232 diventato il pensatore di riferimento del nostro tempo algoritmico

© Ilfoglio.it - Borges filosofico. Così lo scrittore è diventato il pensatore di riferimento del nostro tempo algoritmico

In questa notizia si parla di: borges - filosofico

Cerca Video su questo argomento: Borges Filosofico Cos236 Scrittore