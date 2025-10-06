Borges filosofico Così lo scrittore è diventato il pensatore di riferimento del nostro tempo algoritmico
Accade col tempo che la natura di una figura cambi in base alle necessità che ha il mondo in quel momento. Isaac Newton, ad esempio, che giocava con l’occulto, era ossessionato dal. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: borges - filosofico
Così Jorge Luis Borges è diventato il pensatore di riferimento del nostro tempo algoritmico. Ma ci riporta anche a un passato socratico. L'articolo di Giulio Silvano è nel Foglio del weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it - X Vai su X
JORGE LUIS BORGES Trad di Domenico Porzio Vai su Facebook