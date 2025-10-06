Boom di iscrizioni | riparte il rugby universitario al Cus

Pisa, 6 ottobre 2025 – Il settore rugby del Cus Pisa torna in campo con entusiasmo e tante adesioni. Il progetto conta già 31 iscritte e iscritti, e nasce dall’iniziativa di un gruppo di universitari che ha scelto di riportare il rugby a livello agonistico al Cus Pisa. Gli allenamenti, partiti lo scorso 2 ottobre, si svolgono il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 20:30 alle 22, e sono aperti sia a ragazze che a ragazzi. La squadra è infatti mista, con uomini e donne che si allenano e gareggiano insieme. Il progetto nasce da un corso attivo da tre anni, che ha visto crescere la partecipazione e la voglia di costruire una realtà solida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

