Boom di iscrizioni | riparte il rugby universitario al Cus

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 6 ottobre 2025 – Il settore rugby del Cus Pisa torna in campo con entusiasmo e tante adesioni. Il progetto conta già 31 iscritte e iscritti, e nasce dall’iniziativa di un gruppo di universitari che ha scelto di riportare il rugby a livello agonistico al Cus Pisa. Gli allenamenti, partiti lo scorso 2 ottobre, si svolgono il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 20:30 alle 22, e sono aperti sia a ragazze che a ragazzi. La squadra è infatti mista, con uomini e donne che si allenano e gareggiano insieme. Il progetto nasce da un corso attivo da tre anni, che ha visto crescere la partecipazione e la voglia di costruire una realtà solida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

boom di iscrizioni riparte il rugby universitario al cus

© Lanazione.it - Boom di iscrizioni: riparte il rugby universitario al Cus

In questa notizia si parla di: boom - iscrizioni

Università online: scandali ma iscrizioni boom, aumento del 51% rispetto a 2024, Multiversity primo ateneo italiano per numero di iscritti

Università online, iscrizioni boom, +51% rispetto a 2024, Multiversity primo ateneo italiano con 170 mila studenti, seguito dalla Sapienza (112 mila)

Università telematiche in crescita esponenziale: nel 2025 iscrizioni a +51%, studenti under 25 in aumento del 78%, boom di domanda per corsi di Intelligenza Artificiale

boom iscrizioni riparte rugbyBoom di iscrizioni: riparte il rugby universitario al Cus - Il progetto conta già 31 iscritte e iscritti, e nasce dall’iniziativa di un gruppo di universitari ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Boom Iscrizioni Riparte Rugby