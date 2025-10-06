BOOH Blues di guarigione - live al Velvet Pub

I BOOH – Blues di Guarigione tornano a Roma domenica 12 ottobre, con un nuovo appuntamento al Velvet, nel cuore di San Lorenzo. Una serata di musica e ironia terapeutica, tra confessioni sussurrate, chitarre storte e verità gridate.Con due voci, chitarra e batteria, i BOOH non si limitano a. 🔗 Leggi su Romatoday.it