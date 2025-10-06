Bonus Resto al sud e Autoimpiego centro-nord | domande online dal 15 ottobre

Dal prossimo 15 ottobre sarà possibile presentare sul portale di Invitalia le domande di accesso ai bonus Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro – Nord introdotti dal Decreto – Legge 7 maggio 2024, numero 60, ribattezzato DL Coesione. Entrambe le misure hanno l’obiettivo di promuovere la nascita di realtà imprenditoriali, libero – professionali e di lavoro autonomo, ad opera di under 35 inoccupati o disoccupati, grazie al riconoscimento di voucher e contributi a fondo perduto, di importo diverso a seconda del bonus accordato, se relativo al Mezzogiorno (Resto al Sud 2.0) o alle regioni del Centro – Nord (Autoimpiego). 🔗 Leggi su Leggioggi.it

