Bonus Inps sono pignorabili? Ecco i chiarimenti sulle prestazioni alle famiglie

I bonus Inps e, in generale, tutte le somme erogate dall’Istituto, sono pignorabili? E in quali modalità? Sono questi i quesiti ai quali l’Inps ha risposto con una recente circolare nel quale si fa il punto sul quadro normativo in vigore in materia di pignoramenti, in presenza di prestazioni previdenziali e indennità a sostegno dei redditi di cittadini, lavoratori e contribuenti. Nella circolare si forniscono le indicazioni da tener presente a seconda del tipo di prestazione che si voglia tutelare. A tal proposito, si distinguono le prestazioni assistenziali vitali da quelle sostitutive della retribuzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus Inps, sono pignorabili? Ecco i chiarimenti sulle prestazioni alle famiglie

