Bonus fitti a Bari il Comune pubblica il bando per l' annualità 2024
Il Comune di Bari ha pubblicato bando di concorso per la concessione del contributo comunale al canone di locazione - competenza anno 2024, finanziato con 3 milioni e 600 mila euro del civico bilancio. I cittadini interessati, purché in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Bari, sfratti al +19% e affitti alle stelle: la casa resta un'emergenza - brevi legati al boom del turismo: nel capoluogo l'emergenza casa è sempre più attuale con un numero
Bari, è emergenza abitativa: fitti alle stelle, 430 euro il canone medio per studenti - A breve pubblicate le graduatorie relative agli alloggi Erp e il bando sul contributo alloggiativo finanziato con 3,6 milioni