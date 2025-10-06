Bonus fitti a Bari il Comune pubblica il bando per l' annualità 2024

Il Comune di Bari ha pubblicato bando di concorso per la concessione del contributo comunale al canone di locazione - competenza anno 2024, finanziato con 3 milioni e 600 mila euro del civico bilancio. I cittadini interessati, purché in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

