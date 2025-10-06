Bonus elettrodomestici fino a 200 euro in arrivo | ultime novità su click day 2025
Ultimi giorni di attesa prima di presentare la documentazione occorrente per ottenere il bonus elettrodomestici 2025, lo sconto che può arrivare fino a 200 euro per l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Per procurarsi il voucher è necessaria la rottamazione di un elettrodomestico già in possesso, più vecchio e inquinante. Il decreto che ha istituito l’incentivo è già in Gazzetta Ufficiale e si attende l’avvio della piattaforma telematica che dovrà accogliere le richieste delle famiglie. Ecco, quindi, quali sono le ultime novità sul click day 2025, chi può accedere agli sconti, in quale misura e come presentare la domanda. 🔗 Leggi su Lettera43.it
