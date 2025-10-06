Bonus elettrodomestici da 200 euro click day in arrivo | Isee e come ottenerlo

Conto alla rovescia per il Bonus elettrodomestici 2025, senza ristrutturazione, la misura introdotta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per incentivare l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, con contestuale rottamazione di quelli più vecchi e inquinanti. Dopo la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, si attende ora il varo dei decreti direttoriali del Mimit, che definiranno tempi, modalità operative e soprattutto la data dell’atteso click day, che permetterà ai cittadini di ottenere concretamente il bonus. Quanto vale il Bonus elettrodomestici 2025 e chi può chiederlo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus elettrodomestici da 200 euro, click day in arrivo: Isee e come ottenerlo

