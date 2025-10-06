Bonus cultura 18app | così gli hacker hanno rubato soldi a tanti neomaggiorenni
A partire dal 2023 e fino a qualche giorno fa molti dei diciottenni che volevano spendere i 500 euro del bonus cultura si sono trovati senza soldi. Poi le modalità per incassare il contributo sono cambiate con il passaggio obbligato per IO, l’app dei servizi pubblici gestita da PagoPA. E qui hanno scoperto che alcuni truffatori online avevano clonato le loro identità digitali. Entrando in possesso di documenti e codici fiscali. Per poi richiedere nuovi Spid e fare la domanda del bonus al posto dei 18enni a cui avevano rubato l’identità. Una falla informatica. Secondo il Corriere della Sera gli hacker hanno sfruttato una falla informatica. 🔗 Leggi su Open.online
