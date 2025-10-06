Inter News 24 Bonny Inter, l’attaccante prende il volo e prepara nuove esultanze: e anche Marotta e Oaktree si godono i frutti dell’investimento fatto in estate. Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 arrivato quest’estate dal Parma, sta vivendo un inizio di stagione straordinario con la maglia dell’ Inter. Il giovane francese, che finora ha dato il suo contributo con gol e assist, non è solo protagonista in campo, ma si è subito integrato nel gruppo nerazzurro con il giusto atteggiamento. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, Bonny ha sempre avuto un’attenzione particolare per le esultanze dopo i gol, un aspetto che condivideva con il suo ex compagno al Parma, Adrian Bernabé, con il quale ha mantenuto un forte legame anche dopo il suo trasferimento a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny Inter, l’attaccante prende il volo e prepara nuove esultanze: e anche Marotta…