Bonny Inter il gioiellino francese conquista tutti | da scommessa ad asso nella manica del tecnico
Inter News 24 Bonny Inter, il talento francese classe 2003 convince società e tifosi: tre assist ed un gol contro la Cremonese! Ora tocca alla Roma.. L’ Inter ha ritrovato un’arma preziosa nel suo reparto d’attacco. Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003, si sta imponendo come una delle sorprese più positive della gestione Cristian Chivu. Le sue prestazioni, culminate con un gol e tre assist nella gara contro la Cremonese, hanno convinto tutti: società, staff tecnico e compagni di squadra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Parma è riuscito a inserirsi rapidamente nel gruppo, guadagnandosi la fiducia del tecnico e diventando un elemento chiave nelle rotazioni offensive. 🔗 Leggi su Internews24.com
