Bonini 300 metri da campione Il titolo italiano cadetti è suo
Era il favorito sulla gara dei 300 metri ai campionati italiani cadetti individuali e per regioni che si sono svolti a Viareggio: e Luca Bonini, reggiano figlio d’arte, 15enne tesserato per la Self Montanari e Gruzza, non ha tradito le attese, vincendo il titolo tricolore in 35’’17. Papà è infatti Andrea Bonini, ex mezzofondista, e la mamma è Sara Paderni che spaziava dai 200 ai. 10.000. Il tempo di Bonini è a pochi centesimi dal personale che è pure record regionale; la staffetta dell’ Emilia-Romagna ha vinto la medaglia di bronzo in 43’’01 (record regionale), dietro a Lombardia e Lazio. Per regioni, l’Emilia femminile è terza, quella maschile quinta, in complesso quarta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
