Bond vigilantes contro gli eccessi dei mercati

Biocchi Chi segue i mercati avra qualche volta sentito parlare di “bond vigilantes“, termine anni ’80 per descrivere chi, vendendo titoli di Stato in massa, puniva governi e banche centrali troppo lassisti. Erano una vera e propria “polizia dei mercati”: i rendimenti salivano, i conti pubblici finivano sotto pressione e chi era al potere veniva costretto a maggiore disciplina. Tra i casi più recenti ricorderei il debito greco e poi quello italiano, al tempo dello spread (2011). Oggi qualcuno ne evoca un ritorno osservando il debito francese o l’alto livello di quello statunitense. La categoria dei “censori” dei mercati si è poi allargata e anche sull’azionario esistono figure che svolgono una funzione simile: gli shortisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net