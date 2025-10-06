Bombe su Leopoli | notte di terrore per Sarah Brizzolara Le quattro ore più spaventose della mia vita

Leopoli (Ucraina), 6 ottobre 2025 – “Vedevo i bagliori, i puntini rossi, vedevo i colpi e li sentivo arrivare. Sono state le quattro ore più spaventose della mia vita”. Sarah Brizzolara ha visto la morte in faccia l’altra notte e racconta la sua esperienza dal treno sfiorato dal bombardamento “più spaventoso”  di cui è stata oggetto la città di Leopoli dall’inizio del conflitto in Ucraina. Brizzolara e le bombe a Leopoli: il video Lei era lì, 29 anni, consigliera comunale di Monza del Pd e impegnata nel sociale, studi di filosofia e cintura nera d judo, in viaggio nella grande missione umanitaria alla quale prendono parte 35 associazioni (Mean–Movimento europeo di azione non violenta), lei che dal 1° ottobre era andata in Ucraina per incontrare popolazioni e amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

