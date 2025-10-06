bomba carta al rally legend in carcere 18enne pesarese

di Antonella Marchionni Lo hanno incastrato i droni di sorveglianza e ora un pesarese appena diciottenne rischia l’accusa di tentata strage al Rally Legend ed è finito in carcere a San Marino con accuse pesantissime: atti vandalici, lesioni personali e potrebbe rischiare anche un’accusa di tentata strage. È lui, secondo la gendarmeria del Titano, l’autore della bomba carta lanciata sabato tra la folla del Rally Legend, che ha provocato otto feriti lievi e momenti di panico tra gli oltre centomila spettatori. Una delle persone rimaste coinvolte avrebbe riportato lo sfondamento del timpano a causa della forte esplosione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

