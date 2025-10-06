Non è stata soltanto "una bravata". Rischia grosso il ragazzo arrestato sabato a San Marino dalla gendarmeria, per aver lanciato petardi e una bombe carta durante il Rally Legend. Dall’altra sera il giovane, un 18enne di Pesaro, è in carcere. I gendarmi lo hanno fermato poco dopo il suo folle gesto, che ha causato tra il pubblico 8 feriti, tutti lievi per fortuna, ma 4 di loro sono andati in ospedale. Uno ha riportato lo sfondamento del timpano. Ci sono foto e video che testimoniano l’azione del 18enne, individuato dai militari anche grazie ai droni. Il giovane al momento è accusato di atti vandalici e lesioni personali, però la sua posizione potrebbe aggravarsi se il commissario della legge (il pm sammarinese dovesse contestargli anche il reato di "tentata strage". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bomba carta al Rally Legend. In carcere 18enne pesarese: "Individuato grazie ai droni"