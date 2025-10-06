Bolzano fermato pusher con otto dosi di cocaina in via Wolkenstein | controlli a tappeto sulla malamovida
Un tunisino di 20 anni è stato arrestato a Bolzano per spaccio di cocaina durante i controlli anti-malamovida della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: bolzano - fermato
Il tatuaggio sulla guancia ha attirato l’attenzione dei poliziotti, che hanno fermato l'uomo alla guida di un’Audi Q2 in via Bolzano Vai su Facebook
La Provincia autonoma di Bolzano e la società in house Informatica Alto Adige SpA presentano http://lab.ai al NOI Techpark: un hub per la ricerca e la formazione. Firmato un memorandum con Microsoft. https://news.provinz.bz.it/it/news/inaugurato-il-laboratori - X Vai su X