Bologna spaccio in pieno giorno alla Bolognina | due fermati su una Range Rover dopo la vendita di droga

6 ott 2025

Due cittadini marocchini arrestati per spaccio a Bologna: la Polizia interviene dopo le segnalazioni dei commercianti della Bolognina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

bologna spaccio pieno giornoBologna, spaccio in pieno giorno alla Bolognina: due fermati su una Range Rover dopo la vendita di droga - Due cittadini marocchini arrestati per spaccio a Bologna: la Polizia interviene dopo le segnalazioni dei commercianti della Bolognina. Si legge su virgilio.it

"In piazza Liber Paradisus i disperati del crack in pieno giorno" - Accade alla Bolognina, quartiere in sofferenza da tanto tempo ormai tra spaccio a ogni angolo, ingresso dei palazzi occupati da pusher o tossicodipendenti ... Segnala ilrestodelcarlino.it

