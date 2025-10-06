Bologna quattro indizi da grande Cambiaghi show il Pisa fa il resto Rossoblù ora sesti | segnali di svolta

Non c’era da disperarsi dopo il pareggino di Lecce, non c’è da esaltarsi adesso con la vittoriona sul Pisa. La verità sta nel mezzo del percorso. Troppe poche otto partite (Europa League inclusa) per giudicare un percorso complesso, lungo, con radici che si intrecciano tra due stagioni. La Storia impone pazienza. Esattamente come un anno fa, quando il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano partiva con una sconfitta e tre pareggi, per poi decollare dopo la sosta di ottobre. A onor del vero, la prima gara al rientro fu il ko di Parma e sembrava non esserci speranza. Ecco, perché la prossima trasferta di Cagliari del 19 ottobre non sarà una Cassazione sulla stagione rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, quattro indizi da grande. Cambiaghi show, il Pisa fa il resto. Rossoblù ora sesti: segnali di svolta

In questa notizia si parla di: bologna - quattro

Juventus Women, è ufficiale il nuovo prestito di quattro giocatrici tra Napoli Femminile e Bologna: di chi si tratta e il comunicato del club bianconero

Juventus Women, UFFICIALE il rinnovo di quattro prestiti: operazioni chiuse con Bologna e Napoli

Donna rapinata di 80mila euro a Bologna, banconote perse per strada e fuga sull'A1: quattro arresti

Quattro appuntamenti a #Bologna per riflettere sul ruolo degli adulti e dei genitori nell'accompagnare e sostenere le nuove generazioni oltre i disagi che spesso l'adolescenza comporta. È la seconda edizione di "Quello che in aula non si dice", che si terrà all' - X Vai su X

Quattro appuntamenti a #Bologna per riflettere sul ruolo degli adulti e dei genitori nell'accompagnare e sostenere le nuove generazioni oltre i disagi che spesso l'adolescenza comporta. È la seconda edizione di "Quello che in aula non si dice", che si terrà all' Vai su Facebook

Radiohead, prima gli indizi poi l'annuncio ufficiale del nuovo tour. Tappa a Bologna - Misteriose cartoline trovate nelle piazze, nelle librerie, nei caffé di alcune città europee come indizi sparsi, tracce di un ritorno molto atteso. Secondo rainews.it

I Radiohead faranno un tour dopo 7 anni, con quattro concerti a Bologna a novembre - I Radiohead, una delle band rock più apprezzate e influenti degli ultimi trent’anni, hanno annunciato che faranno un tour a sette anni dall’ultima volta. Lo riporta ilpost.it